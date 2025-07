Inter Miami dá passo importante para fechar com De Paul; entenda

GAM é crucial para inscrição de De Paul no time de Messi.

Clube fez negociação com Portland Timbers por vaga de estrangeiro.

Inter Miami acertou transferência de Rodrigo De Paul com o Atlético de Madrid.

Apesar de já ter um acordo com Rodrigo De Paul e o Atlético de Madrid para a transferência do jogador, o Inter Miami anunciou, nesta quinta-feira (24), uma movimentação significativa para, enfim, reunir De Paul a Lionel Messi. O clube divulgou uma negociação realizada com o Portland Timbers em troca de uma vaga de estrangeiro.

O Inter Miami anunciou, em um comunicado oficial, a aquisição de 135 mil dólares (R$ 750,9 mil na cotação atual) em "General Allocation Money" (GAM), em troca de uma vaga para um jogador internacional com o Portland Timbers. Esta negociação é crucial para o mercado de transferências do time de Messi, já que, sem o "GAM", o clube norte-americano não teria limite para inscrever Rodrigo De Paul.

O que é o GAM neste caso para o Inter Miami?

O "GAM" é um recurso financeiro que cada clube da MLS recebe anualmente para gerenciar seus orçamentos salariais e construir seus elencos. Este artifício pode ser usado de várias maneiras, incluindo a redução do custo de jogadores no orçamento de salários, compensação de valores de transferência e empréstimos, contratação de jovens e a aquisição de atletas.

Com o "GAM" que o Inter Miami possui, o clube tem a possibilidade de contratar ou reduzir o orçamento salarial de um jogador. De acordo com a última atualização da MLS, o Inter Miami tem 2,07 milhões de dólares (R$ 11,5 milhões) em caixa. Somado aos 135 mil dólares (R$ 759,9 mil) adquiridos na negociação com o Portland Timbers, eleva o valor para 2,21 milhões de dólares (R$ 12,29 milhões), o que dá sinal verde para a chegada de De Paul e o pagamento integral de seus salários.

