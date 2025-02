Gol perdido por Cavani em eliminação do Boca Juniors na Libertadores choca web

O atacante Cavani foi o vilão da eliminação do Boca Juniors da Libertadores de 2025. O uruguaio surpreendeu os telespectadores da partida ao perder um gol claro na reta final do confronto contra o Alianza Lima, nesta terça-feira (25), pela partida de volta da fase preliminar da competição continental, em La Bombonera.

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

O lance desperdiçado pelo camisa 10 aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. O tento poderia ter classificado o Boca Juniors para a próxima fase da competição continental no tempo regulamentar. Na ocasião, a equipe vencia o confronto por 2 a 1, resultado que levava a partida para a disputada de pênaltis.

continua após a publicidade

Sem o tento, o Boca Juniors foi eliminado nas penalidades para o clube peruano por 5 a 4. Vale destacar, que Cavani converteu o pênalti na decisão final, mas não foi o suficiente para classificar o time argentino. Contudo, o gol perdido pelo uruguaio no tempo regulamentar irá atormentar os torcedores do clube do bairro de La Boca.

Com o resultado, a equipe do técnico Fernando Gago foi eliminada da fase preliminar da Libertadores, e assim, não irá participar da fase de grupos do torneio desta temporada. Este será o segundo ano seguido que a tradicional equipe argentina não participará de determinada fase do torneio. O mesmo aconteceu em 2024.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a repercussão do gol perdido por Cavani abaixo: