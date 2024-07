O que outros brasileiros fizeram pra vencer o prêmio da Bola de Ouro?

Vini Jr é um dos favoritos para conquistar a Bola de Ouro em 2024 (Foto: Reprodução/France Football)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil vive a expectativa nos próximos meses para Vini Jr, do Real Madrid, conquistar o prêmio da Bola de Ouro. O atleta foi um dos melhores jogadores da temporada e é tratado como um dos favoritos para vencer o troféu.

Um brasileiro não conquista o prêmio desde 2007, quando Kaká desfilou seu talento pelos gramados europeus com a camisa do Milan. Desde então são 17 anos em que apenas quatro jogadores foram recompensados (Messi, Cristiano Ronaldo, Modric e Benzema) pelo que fizeram em campo.

Além de Kaká, Ronaldinho Gaúcho também conquistou a Bola de Ouro em 2005 pelo que fez com o Barcelona. Mas o que ambos os brasileiros fizeram para alcançar a maior premiação individual do futebol? O Lance! esclarece.

Ronaldinho Gaúcho

Em 2004/2005, Ronaldinho Gaúcho marcou 20 gols e contribuiu com cinco assistências em 57 partidas disputadas pelo Barcelona e Seleção Brasileira. Na temporada, o meia-atacante conquistou o Campeonato Espanhol.

Na temporada seguinte, o camisa 10 foi ainda mais brilhante com 27 gols marcados e 13 assistências em 57 jogos. Além da La Liga, o atleta venceu a Champions League, a Supertaça da Espanha e a Copa das Confederações.

Além dos números dentro das quatro linhas, Ronaldinho Gaúcho foi responsável por encerrar um jejum no Barcelona, que não vencia o Campeonato Espanhol há cinco temporadas, mas também na Liga dos Campeões, que só havia sido conquistada pelos culés em 1991/1992.

Ronaldinho Gaúcho fez "mágica" com camisa do Barcelona (Foto: CESAR RANGEL / AFP)

Kaká

Em 2006/2007, Kaká foi o grande protagonista de um Milan recheado de craques, tendo balançado as redes 21 vezes e contribuído com três assistências entre o clube italiano e Seleção Brasileira. Nessa temporada, a equipe rossonera também conquistou a Champions League, em que o brasileiro foi artilheiro do torneio.

Na temporada 2007/2008, o atleta conquistou o Mundial de Clubes sobre o Boca Juniors no fim do ano e encerrou seu ano com 21 gols marcados e cinco assistências ao longo de 44 partidas. Coletivamente, o Milan também venceu a Supertaça da Uefa.