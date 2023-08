As autoridades locais culparam os próprios torcedores do Liverpool pela tragédia com o discurso do hooliganismo em alta e o consumo de bebidas alcóolicas, colocando a responsabilidade pelo ocorrido também nas pessoas que forçaram a entrada no estádio sem ingresso. O tabloide The Sun chegou a publicar em sua capa denominada 'A verdade' que eles teriam "urinado em policiais e roubado pertences de mortos", corroborando para a culpabilização dos torcedores. Todas as alegações eram falsas, o que fez com que o tabloide passasse a ser odiado em Liverpool. Em 2017, o prório clube baniu o The Sun do estádio de Anfield e também do centro de treinamento de Melwood.