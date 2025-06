Nuno Espirito Santo renova com Nottingham Forest

O Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciou a renovação do técnico português Nuno Espirito Santos por mais três anos, em um novo vínculo válido até 2028. O treinador comanda a equipe desde dezembro de 2023 e fez ajudou a equipe se classificar para a próxima Liga Conferência na última temporada.

Durante 2024/2025, os Reds figuraram nas primeiras colocações da Premier League durante boa parte da competição, chegando a estar no G-3 da competição. No entanto, perdeu o folego nas últimas rodadas e perdeu a vaga na Champions League.

Em um comunicado, o grego Evangelos Marinakis, dono da equipe, celebrou a renovação do técnico português e disse que tem uma relação forte com o comandante. Vale lembrar que a imprensa inglesa havia reportado que a dupla não estava tendo uma boa relação nos bastidores.

-Nuno causou um grande impacto e teve um desempenho muito bom durante o tempo que esteve conosco até agora. Demonstrou que maximiza o desempenho dos jogadores e é um especialista no desenvolvimento de jogadores, ao mesmo tempo que integra nossos jovens talentos na equipe principal. Temos uma relação forte e sólida e, acima de tudo, compartilhamos o mesmo sonho e ambição de escrever uma nova história para o Nottingham Forest, competindo na Premier League e na Europa e conquistando troféus para nosso grande clube - explicou Marinakis.

Por outro lado, Nuno disse estar "eufórico" com sua jornada dentro do clube e agradesceu a Marinakis pelo apoio. Além disso, ele disse que a partir de agora vai trabalhar para criar mais momentos especiais no clube.

-Estou eufórico por ser capaz de continuar nossa jornada neste fantástico clube de futebol. Desde que chegamos ao Forest, trabalhamos muito duro para construir uma especial ligação entre jogadores, torcedores e todos no clube, que nos ajudaram a conquistar boas coisas na temporada passada. Gostaria de agradecer ao dono do clube, o senhor Marinakis, pelo seu constante suporte e apoio desde que cheguei ao Forest. Agora é a hora de trabalhar ainda mais forte que nunca enquanto nos esforçamos para criar mais memórias especiais juntos - explicou o técnico português.

Nuno Espirito Santos ao lado de Evangelos Marinakis (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

De briga contra o rebaixamento para competições europeias

O técnico português chegou a equipe para inicialmente tentar salvar o time do rebaixamento parta a Championship na temporada 2023/2024. Os Reds terminaram em décimo sétimo e conseguiram se salvar da queda.

Na última temporada, o Nottingham Forest, de Nuno Espirito Santo, começou bem muito bem a Premier League, chegando a figurar entre as primeiras colocações. No entanto, perdeu o gás no fim da competição e terminou na sétima posição com 65 pontos.