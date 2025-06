Neste sábado (21), o Real Oviedo bateu o Mirandés e conquistou a classificação à elite do campeonato espanhol depois de 25 anos nas divisões inferiores. Com gol de Santi Cazorla - de 40 anos -, a equipe venceu por 3 a 1 e se classificou para La Liga na prorrogação. No jogo de ida, o Mirandés havia vencido por 1 a 0. O Oviedo se junta a Elche e Levante como as equipes que subiram da segunda para a primeira divisão espanhola.

Após o apito final, a torcida invadiu o gramado para comemorar com os jogadores em uma cena que vai ficar marcada na história do clube. A última vez que o Oviedo jogou a primeira divisão espanhola foi na temporada 2000/01.

Na semifinal, Cazorla já havia feito um golaço que levou o time à decisão. O jogador tem uma bonita história com o clube espanhol. Ex-jogador de Villarreal, Málaga e Arsenal, Cazorla retornou ao Oviedo no início desta temporada por amor ao clube. O salário do meia é o mínimo aceito por La Liga 2, que é de cerca de 93 mil euros por temporada (cerca de 50 mil reais por mês).

— Eu jogaria de graça, mas não é permitido. Eles fizeram uma boa oferta. A minha mulher disse: ‘Não, você não vai para Oviedo para ganhar, você vai para casa para aproveitar, para ajudar, para dar'. Liguei para o meu agente: ‘Não quero dinheiro'. Falei para o presidente: salário mínimo, 10% da venda de camisas para as categorias de base. (O negócio) foi feito naquela noite — disse Santi Cazorla em entrevista ao The Guardian.

Na partida, o Mirandés abriu o placar aos 16 minutos com Joaquín Panichelli, vendo a vantagem no placar agregado subir para dois gols. Contudo, Santi Cazorla empatou para os mandantes após cobrança de pênalti aos 39 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, o Oviedo virou a partida e empatou o placar agregado com Ilyas Chaira aos 7 do segundo tempo.

Na prorrogação, Portillo tirou da cartola um golaço para desempatar o placar agregado e levar o Real Oviedo para a elite espanhola. No fim da partida, uma confusão generalizada tomou conta do gramado, com duas expulsões - uma para cada lado.

📈📉Quem subiu e quem desceu na Espanha?

Pela tabela de classificação de La Liga 2, Levante - que foi campeão - e Elche conquistaram a classificação para a primeira divisão. Nos playoffs de acesso, o Real Oviedo passou do Almería antes de chegar na final contra o Mirandés.

Jogadores do Elche comemoram gol na última rodada da segunda divisão de La Liga (Foto: Reprodução)

Na elite, o fim trouxe a sensação do calvário para Leganés, Las Palmas e Real Valladolid. O clube de Madri lutou até o fim, mas ficou um ponto atrás de Sevilla e Girona (41 e 41 a 40), concluindo o descenso. A equipe de Gran Canaria já havia sido rebaixado com antecedência, assim como os Pucelas, que terminaram com apenas 16 pontos e foram vendidos pelo brasileiro Ronaldo Fenômeno.

