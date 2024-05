Novo Zé Roberto? Aos 40 anos, Dante é destaque na França: ‘Não penso em parar’

Dante lidera a equipe com a melhor defesa do Campeonato Francês (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 15:43 • Nice (FRA)

Dante, capitão do Nice e ex-jogador da Seleção Brasileira, se tornou um dos jogadores mais velho a atuar pela Ligue 1, aos 40 anos e 211 dias. O zagueiro lidera o sistema defensivo do time, que tem a melhor defesa do Campeonato Francês, superando o líder PSG. Em entrevista, ele comentou sobre sua marca e longevidade.

- Não penso em parar. Cuido muito do que como, do que bebo, das horas que durmo. E então é hora de fazer sacrifícios e dar o exemplo. Você precisa ser disciplinado, profissional e amar o jogo - disse Dante.

O jogador saiu do Juventude em 2004, em direção ao Lille da França, e depois de passar por diversos países da elite europeia, incluindo o período em que atuou no Bayern de Munique, ele segue se destacando. Em 2016, o ídolo do Nice assinou com o clube e falou sobre sua relação vestindo a camisa.

- Quando cheguei ao Nice, assinei por três anos pensando em voltar ao Brasil, mas criei um vínculo muito forte com o clube. A aposentadoria virá, mas não penso muito nisso. Só penso em aproveitar. Por que sofrer com algo que não controlamos? - afirmou o zagueiro.

Gosto muito de ver como os jovens interpretam o jogo. Além disso, tenho em mente ser treinador e isso me ajuda a formar o futuro treinador Dante: sei o que eles querem, o que os incomoda. É um aprendizado diário - concluiu.

Mesmo vindo de derrota por 2 a 1 para o Paris Saint-Germain, 'Les Aiglons' ocupam o quinto lugar da Ligue 1, com apenas 27 gols sofridos, e já foram classificados para a Europa League de 2024/25.