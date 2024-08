Novo Camp Nou, Barcelona divulga mais imagens de como ficará estádio; veja

Vista de fora do novo projeto de Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 12:33 • Barcelona (ESP)

O Barça está de "casa nova". Em suas redes sociais, o Barcelona divulgou imagens de como será o novo Camp Nou. O tradicional estádio está em obra desde junho de 2023, com previsão de utilização em novembro de 2024, mesmo sem que as obras estejam concluídas. A estimativa é o estádio seja finalizado em 2026.

Nova parte interna do Camp Nou, estádio do Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

Vista do mirante em novo Camp Nou, estádio do Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

Nas fotos, é possível observar alguns detalhes da nova arena após as obras, como os telões em uma estrutura suspensa bem ao centro no estádio, e o mirante, localizado em cima da cobertura. Além do interior, que conta com uma estrutura moderna e inovadora, em todos o setores.

Projeção da estrutura interna do novo projeto de Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

Em novo projeto chamado de "Espai Barça", o complexo esportivo contará com a modernização tecnológica e a sustentabilidade para o espaço. Além da expansão que terá no estádio com ampliação de sua capacidade, de 99 mil para 110 mil torcedores.

Ao todo, o projeto envolve a reforma não apenas do novo Camp Nou, chamado de "Spotify Camp Nou", mas de toda área do complexo. O novo Palau terá nova estrutura e maior capacidade, com adaptação para diferentes esportes, além de melhora nas áreas sociais.

Com promessa de ser o "maior e mais inovador complexo esportivo", o Barcelona reuniu cerca de 1,5 bilhão de euros em investimento para a reforma e concretização de novo projeto, baseado na renda adicional que será gerado pelo projeto.