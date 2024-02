Guardiola já deixou claro algumas vezes que não acredita nos rumores que afastam Haaland do Manchester City. Para o treinador, Erling está satisfeito e cumprindo seu contrato na Inglaterra, apesar dos rumores persistentes. O treinador acredita que a situação não representa nada concreto: 'Isso acontecerá (a resolução da questão do jogador) quando Haaland renovar ou não seu contrato com o Manchester City, ou quando recebermos ou não uma oferta potencial por ele. Quem quiser Haaland, faça a oferta. É o que acontece quando queremos algo.'