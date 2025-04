O Estádio de Wembley, em Londres, será o cenário de um confronto decisivo neste domingo (27), quando Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam pela semifinal da Copa da Inglaterra. A partida, em jogo único, está marcada para as 12h30 (horário de Brasília) e definirá um dos finalistas da competição mais tradicional do futebol inglês.

De um lado, o Forest tenta retornar à final da Copa da Inglaterra após 34 anos. Considerado a grande surpresa da temporada, o clube comandado por Nuno Espírito Santo aposta na solidez defensiva e no bom momento de seus atletas brasileiros: Morato, Danilo, Murillo e Carlos Miguel. O zagueiro Morato afirmou que a final seria um presente para os fãs.

- Temos consciência de tudo o que esse momento representa para algumas gerações de torcedores do Forest que nunca viram o time ir tão longe. Queremos muito honrar essa oportunidade e, quem sabe, presenteá-los ao final da temporada - afirmou Morato.

Morato tem sido um dos destaques do Nottingham Forest na temporada (Foto: Divulgação/Instagram)

Já o City, comandado por Pep Guardiola, chega à sua sétima semifinal consecutiva no torneio. Com um elenco experiente e acostumado a decisões, o atual campeão busca na Copa da Inglaterra uma chance de encerrar a temporada com título, após tropeços na Premier League e na Champions League.

Nottingham Forest e Manchester City com históricos recentes parecidos

O Nottingham Forest vive uma fase positiva e ocupa atualmente a 6º colocação na Premier League, com um jogo a menos, vive uma campanha histórica e sonha não apenas com a vaga na final, mas também com um retorno à Champions League, torneio que venceu duas vezes no passado. O clube venceu o City por 1 a 0 no último confronto entre as equipes, em março, pelo Campeonato Inglês.

Já o Manchester City, atual campeão da Copa da Inglaterra, busca retomar o caminho das vitórias após oscilações na temporada. Eliminado precocemente da Champions League e com uma campanha abaixo das expectativas na Premier League, o time vê no torneio a chance de salvar a temporada.

Esta será apenas a segunda vez que o Nottingham Forest joga em Wembley desde a reinauguração do estádio em 2007. A última final de Copa da Inglaterra disputada pelo clube foi em 1991, quando acabou derrotado pelo Tottenham. Campeão do torneio em 1898 e 1959, o clube sonha em reviver a glória de outros tempos - e, quem sabe, emplacar uma classificação inédita à Champions League, competição que não disputa desde 1981, mas já conquistou duas vezes.