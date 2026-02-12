O Nottingham Forest confirmou, na noite de quarta-feira (11), a demissão de Sean Dyche do comando técnico da equipe. A decisão ocorreu horas após o empate por 0 a 0 com o Wolverhampton, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League. Segundo o jornal "The Athletic", o principal candidato para assumir o cargo é Vítor Pereira, treinador com passagens por Corinthians e Flamengo no futebol brasileiro e pelo próprio Wolves na Inglaterra.

Em situação semelhante à de grandes clubes do Brasil, o Forest acumula três demissões de treinadores nesta temporada. Antes de Dyche, o português Nuno Espírito Santo e o grego-australiano Ange Postecoglou também passaram pelo cargo. O último a deixar a função tornou-se o oitavo técnico demitido entre os clubes da Premier League em 2025/26. Abaixo, confira a lista completa:

Nottingham Forest — Nuno Espírito Santo (setembro de 2025) West Ham — Graham Potter (setembro de 2025) Nottingham Forest — Ange Postecoglou (outubro de 2025) Wolverhampton — Vítor Pereira (novembro de 2025) Manchester United — Ruben Amorim (janeiro de 2026) Chelsea — Enzo Maresca (janeiro de 2026) Tottenham — Thomas Frank (fevereiro de 2026) Nottingham Forest — Sean Dyche (fevereiro de 2026)

— O Nottingham Forest Football Club confirma que Sean Dyche foi dispensado das suas funções como treinador principal. Gostaríamos de agradecer ao Sean e à sua equipa pelos esforços durante o tempo que passaram no clube e desejamos-lhes boa sorte para o futuro. Não faremos mais comentários neste momento — escreveu o Forest em comunicado oficial.

Na Premier League, o Forest luta contra o rebaixamento e ocupa a 17ª posição, uma acima da zona da degola e três pontos à frente do 18º colocado, com 27 pontos após 26 jogos. A campanha é composta por sete vitórias, seis empates e 13 derrotas, além de 25 gols marcados e 38 sofridos.

Na Europa League, a equipe avançou aos playoffs que antecedem as oitavas de final após terminar em 13º lugar na fase de liga, com 14 pontos e oito partidas. São quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, além de 15 gols marcados e sete contra.

No elenco atual do Forest, há cinco brasileiros. Entre eles, goleiro John Victor, o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus — todos ex-Botafogo —, além dos defensores Murillo, ex-Corinthians, e Morato, revelado pelo São Paulo.

Vítor Pereira é o principal nome para assumir o cadeira em Nottingham, segundo o "The Athletic". O português trabalhou com Evangelos Marinakis, proprietário do clube inglês, no Olympiacos, da Grécia, em 2015, equipe que também pertence ao empresário.

Pereira ganhou destaque recentemente ao conduzir o Wolverhampton a uma reação bem-sucedida contra o rebaixamento na segunda metade da Premier League 2024/25. Nesta temporada, porém, não permaneceu por muito tempo e foi desligado em novembro do ano passado. Caso seja confirmado, será o quarto técnico do Forest nesta campanha.

Vítor ganhou projeção no Brasil após dirigir o Corinthians em 2022 e o Flamengo em 2023. No período, não conquistou títulos e acumulou quatro vice-campeonatos pelas equipes.

