Internazionale dá aula de marcação e segura empate contra o Manchester City pela Champions

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 17:51 • Rio de Janeiro

Na reedição da final da Champions League 2022-23, Internazionale e Manchester City ficaram no empate sem gols pela estreia dos times na competição nesta temporada. O zero a zero no Etihad Stadium ficou marcado pela ótima atuação do time italiano, que segurou o adversário fora de casa e foi muito perigoso nos contra-ataques.

Manchester City 0x0 Inter: como foi o jogo?

Primeiro tempo

Apesar do domínio inglês refletido pela posse de bola (63%), o duelo teve chances para ambos os lados. Enquanto os donos da casa concentravam ataques pelas alas, principalmente por meio da individualidade de Savinho, os visitantes tinham o contra-ataque como principal arma. A impressão que ficou, entretanto, foi a de que os Nerazzuri estavam mais próximos do primeiro gol.

Enquanto o time italiano se defendia bem, a tática de atacar em velocidade parecia, por vezes, atrapalhada pela falta de mobilidade de Taremi, atacante escolhido para substituir Lautaro Martínez, poupado pelo treinador Inzaghi. Mesmo assim, o time criou oportunidades de gol: a mais clara foi na reta final do primeiro tempo, quando o goleiro Ederson defendeu um chute perigoso de Barella.

Em resumo, o saldo da primeira etapa foi positivo para a Internazionale, que voltou para os vestiários sem ser vazada e apresentou perigo mesmo fora de casa.

Segundo tempo

Guardiola renovou o fôlego da equipe com as substituições do intervalo. De Bruyne, lesionado, deu lugar para Gundogan, enquanto Savinho foi substituído por Foden. A realidade, entretanto, não mudou muito: a defesa montada pelo treinador italiano seguiu soberana nos duelos.

Do outro lado, as entradas de Lautaro Martínez e Mkhitaryan na segunda etapa prometiam acrescentar mais perigo às chegadas italianas. E assim aconteceu: foi com o armênio que a Inter por pouco não abriu o placar na metade do segundo tempo, após cruzamento perigoso de Dumfries.

A tônica do primeiro tempo se manteve. O Manchester City, apesar de ter mais posse de bola e ações de ataque, esbarrou na atuação sólida da defesa nerazzuri, que por pouco não saiu com um resultado fantástico na estreia da Champions League 2024-25.

E agora?

Após o empate, ambos os times terão clássicos pela frente. Em casa, o Manchester City enfrenta o Arsenal, em duelo direto pela liderança da Premier League, no próximo domingo (22). No mesmo dia, a Inter, que também batalha pelo topo da liga nacional, encara o Milan.

Kevin de Bruyne e Erling Haaland, dupla do Manchester City (Foto: Oli Scarff/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City x Inter de Milão

1ª rodada - Fase de Liga - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

⚽ Gols: -

🅰️ Assistências: -

🟨 Cartões amarelos: Rúben Dias (MCI)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Akanji, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Rico Lewis; Rodri, Savinho (Foden), Bernardo Silva (Doku), Kevin De Bruyne (Gundogan); Jack Grealish, Erling Haaland.

INTERNAZIONALE (Técnico: Simone Inzaghi)

Yann Sommer; Bisseck (Pavard), Acerbi, Bastoni, Darmian (Dumfries); Barella, Çalhanoglu (Frattesi), Zielinski (Mkhitaryan), Carlos Augusto; Marcus Thuram (Martínez), Mehdi Taremi.