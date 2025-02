Comentarista da ESPN projeta clássico entre Inter e Milan: ‘Sede de vingança’

Inter e Milan disputam um dos maiores clássicos do mundo no próximo domingo (2), a partir das 14h, com transmissão da ESPN e do Disney+. E, para o comentarista do jogo do Italiano, Leonardo Bertozzi, a Inter, teoricamente favorita no confronto, deve entrar com “sede de vingança” por conta dos resultados recentes entre as equipes.

- Milan e Inter fazem o terceiro clássico da temporada, e mostrando que confrontos do tipo podem ser imprevisíveis, quem está na disputa pelo título é a Inter, mas as duas vitórias até aqui foram do Milan: pelo primeiro turno da Serie A e na final da Supercopa, com uma incrível virada de 2 a 0 para 3 a 2. Por isso o time de Simone Inzaghi, classificado diretamente para as oitavas-de-final da Champions League e numa disputa ponto a ponto com o Napoli pela liderança do campeonato, entrará com sede de vingança e confiando no melhor momento de Lautaro Martínez na temporada para dar o troco - analisou Bertozzi.

O comentarista também ressalta que essa pode não ser a última oportunidade da Inter para virar os resultados sobre o rival. A depender de cruzamentos nos campeonatos, as duas equipes podem ter uma temporada cheia de confrontos diretos.

- É uma curiosidade desse ano: esse pode ser o primeiro de cinco clássicos daqui até o fim da temporada, já que eles podem se encontrar nas semifinais da Copa Itália e até mesmo na Champions - lembrou o comentarista.