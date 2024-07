No sufoco, Inglaterra supera Suíça nos pênaltis e vai à semifinal da Eurocopa

(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 15:43 • Rio de Janeiro

Inglaterra e Suíça se enfrentaram neste sábado (6), pelas quartas de final da Eurocopa. A partida foi à prorrogação e os ingleses classificaram à semifinal nos pênaltis. Os gols do empate em 1 a 1 foram marcados por Embolo e Bukayo Saka.

Como foi a partida entre Inglaterra e Suíça?

O resumo do primeiro tempo pode ser usado em praticamente todas as partidas da Inglaterra nesta Eurocopa: sem sal. A falta de objetividade de ambas equipes foi a grande tônica do jogo, com apenas cinco finalizações ao todo no gol.

Na segunda etapa, a partida mudou de forma. Aos 75 minutos, a Suíça conseguiu implacar seu ataque e numa falha da defesa inglesa, a seleção da Cruz Vermelha abriu o placar com o oportunismo de Embolo.

(Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

O desempenho de Gareth Southgate no comando do English Team deixa a desejar, mas o talento individual sobressai: faltando dez minutos para o fim do jogo, a estrela de Saka apareceu e o atacante finalizou de fora da área, tirando do goleiro para empatar o jogo.

Porém, 90 minutos não foram suficientes e a partida precisou ir à prorrogação. No tempo adicional, cada equipe foi superior na partida: os ingleses dominando o primeiro tempo e os suíços no segundo, mas não o suficiente para ampliar o placar.

Enfim, mesmo no sufoco, a Inglaterra supera a Suíça nos pênaltis e avança às semifinais da Eurocopa, enfrentando o vencedor de Holanda e Turquia no dia 10 de julho.

(Foto: Adrian DENNIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Suíça

Quartas de final - Eurocopa



📆 Data e horário: sábado, 6 de julho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Esprit Arena, em Düsseldorf (ALE)

⚽ Gols: 75' Embolo (SUI) e 80' Bukayo Saka (ING)

🟨 Arbitragem: Daniele Orsato-ITA (árbitro); Ciro Carbone-ITA e Alessandro Giallatini-ITA (auxiliares); Daniel Siebert-ALE (quarto árbitro); Massimiliano Irrati-ITA, Paolo Valeri-ITA e Bastian Dankert-ALE (VAR)



⚽ ESCALAÇÕES

INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Jordan Pickford; Kyle Walker, Ezri Konsa e John Stones; Kieran Trippier, Declan Rice, Kobbie Mainoo e Bukayo Saka; Jude Bellingham e Phil Foden; Harry Kane.



SUÍÇA (Técnico: Murat Yakin)

Yann Sommer; Fabian Schar, Ricardo Rodríguez e Manuel Akanji; Dan Ndoye, Granit Xhaka, Remo Freuler e Michel Aebischer; Fabian Rieder e Ruben Vargas; Breel Embolo.