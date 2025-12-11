Guardiola revela conversa com Rodrygo e deixa futuro do craque em aberto
Brasileiro encerra jejum de 30 jogos sem balançar as redes
Pep Guardiola revelou uma conversa com Rodrygo após a vitória do Manchester City por 2 a 1 sobre o Real Madrid, na Champions League. Em coletiva após o confronto, o treinador espanhol rasgou elogios ao brasileiro.
- Disse ao Rodrygo o quão bom ele é. É um jogador de outro nível. Fico feliz que tenha voltado de lesão. É muito bom - reconheceu Guardiola publicamente.
Nos últimos meses, a permanência de Rodrygo no Real Madrid foi colocada em dúvida, e o Manchester City era um dos candidatos a receber o jogador. No entanto, o clube espanhol não recebeu propostas pelo atacante antes do fim da janela de transferências.
Com os elogios públicos de Pep Guardiola, Rodrygo pode voltar a entrar na mira do Manchester City para a próxima temporada. No entanto, o atacante tem contrato com o Real Madrid até junho de 2028, o que faz com que os merengues não tenham pressa para negociá-lo.
Rodrygo se livra de jejum no Real Madrid
Na quarta-feira (10), Rodrygo balançou as redes pela primeira vez na temporada com o Real Madrid e se livrou de um jejum de 30 jogos sem marcar gols. O atacante ganhou a oportunidade de iniciar como titular na equipe de Xabi Alonso em meio aos diversos desfalques do treinador.
