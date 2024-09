Cantor falta ao show no Rock in Rio e aparece em jogo do Corinthians; veja

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Atração confirmada para o último sábado (21) no Rock in Rio, MC Ryan SP não compareceu ao evento. O artista iria se apresentar com outros nomes do rap e do funk brasileiro, como Matuê, Cabelinho, Orochi e Filipe Ret, mas não viajou ao Rio. O músico gravou vídeo na Neo Química Arena, onde acompanhou a vitória do Corinthians sobre o Atlético-GO. Na última sexta (20), o cantor havia sido hospitalizado por conta de uma gripe. Confira o vídeo acima:

Corinthians venceu o Atlético-GO na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)