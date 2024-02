Nesta sexta-feira (2), às 14h (horário de Brasília), Nigéria e Angola se enfrentam no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan (CMA), em jogo válido pelas quartas de final da Copa Africana de Nações. As duas equipes tiveram vida fácil nas oitavas; os angolanos passaram pela Namíbia com um sonoro 3 a 0, enquanto os nigerianos, em prova mais enjoada, superaram Camarões por 2 a 0. A partida terá transmissão na BandPlay e no YouTube (Esporte na Band).