"O Stade de Reims tomou conhecimento e toma conhecimento das declarações feitas esta quarta-feira pelos meios de comunicação japoneses sobre Junya Ito, bem como da queixa por difamação apresentada pelo seu jogador.

As qualidades humanas e o comportamento do atacante japonês nunca tiveram que ser questionados pelo Clube, do qual Junya Ito continua membro titular. Enquanto se aguarda uma investigação judicial para apoiar os comentários da mídia, o Stade de Reims não tem informações que apoiem, em uma direção ou outra, a investigação realizada pelas autoridades de Osaka, tendo os eventos relatados tendo ocorrido durante um período de trégua internacional. Nesta fase e até à data, o Clube mostra-se solidário com o seu jogador.

O Stade de Reims aguarda, portanto, elementos concretos que esclareçam os factos alegados e acompanhem com grande atenção o progresso jurídico relacionado.

Porém, o Stade de Reims não pode ignorar um assunto tão importante e não deseja permanecer inativo ou silencioso. Pelo contrário, o Clube reitera o seu compromisso com o combate a todas as formas de violência contra as mulheres, realizado em conjunto com a Liga de Futebol Profissional há já várias épocas, e anuncia que já está a trabalhar numa nova operação de sensibilização para a época em curso."