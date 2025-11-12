Camarões joga contra crises internas e ciclo negativo para disputar Copa do Mundo

Camarões segue em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026, mas também evitar um ciclo negativo de 20 em 20 anos. Classificada pela primeira vez para um Mundial em 1982, os Leões não participaram do torneio em 1986, 2006 e estão ameaçados para 2026.

Na fase de grupos, Camarões vacilou e viu Cabo Verde se classificar diretamente para a Copa do Mundo de forma histórica com a liderança do Grupo D. Com isso, os Leões iniciam a missão para garantir vaga na repescagem internacional diante da República Democrática do Congo, nesta quinta-feira (13).

Em entrevista ao Lance!, Luis Fernando Filho, comentarista da Cazé TV e Ponta de Lança, contou sobre os problemas internos no Camarões. A questão política e as brigas entre a Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot) com o Governo Nacional provocaram até uma discussão acalorada entre Samuel Eto'o, presidente da Fecafoot, e Marc Brys, técnico dos Leões.

- Camarões esteve envolvido em diversos escândalos extracampo, o que atrapalhou a conexão entre jogadores e a comissão da seleção. É uma boa safra, com talentos individuais em destaque nas grandes ligas da Europa. A questão em Camarões é política e institucional. Envolve a divisão política na Federação Camaronesa, com Samuel Eto'o sendo presidente, até o Governo de Camarões. Duas instâncias que disputam o poder no futebol do país. O próprio técnico da seleção, Marc Brys, não tem boa relação com Eto'o, maior ídolo de Camarões.

O jornalista deu a receita para Camarões ter sucesso diante da República Democrática do Congo e chegar na final do mata-mata visando a vaga na repescagem internacional para a Copa do Mundo. Luis Fernando Filho afirma que os Leões devem deixar os problemas extracampo de lado e se concentrar no objetivo em comum.

- União. É o termo inexistente neste ciclo de Eliminatórias para a Copa do Mundo. Toda a trajetória foi conturbada e repleta de divisões políticas e administrativas. Camarões terá que ignorar os fatores extracampo e pensar coletivamente. Essa é a grande missão da seleção.

Nesta quinta-feira (13), Camarões encara a República Democrática do Congo, às 16h (de Brasília), em jogo único. A equipe vencedora enfrentará ou Nigéria, ou Gabão, que decidem a outra vaga para a decisão do mata-mata das Eliminatórias Africanas.

Como foi a campanha de Camarões nas Eliminatórias da África?

Camarões viveu um ciclo turbulento fora de campo e que afetou o desempenho dentro das quatro linhas. Em 10 jogos disputados nas Eliminatórias, os Leões conquistaram cinco vitórias, mas tiveram quatro empates e uma derrota histórica para Cabo Verde.

