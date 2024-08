Nico Williams segue em silêncio, e Barcelona define ‘plano b’ para o ataque

Nico Williams é prioridade do Barcelona para reforçar o ataque (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 07:00 • Barcelona (ESP)

O Barcelona segue em busca de um ponta-esquerda para a temporada que está prestes a iniciar. A prioridade do clube é o espanhol Nico Williams, destaque da seleção espanhola na última Eurocopa e que pertence ao Athletic Bilbao. O jogador, no entanto, ainda não sinalizou ao clube catalão se está disposto ou não a se transferir nesta janela.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Diante deste cenário e com pressa por reforços, o Barça definiu um "plano b" para a posição de Williams: trata-se de Kingsley Coman, do Bayern de Munique. O francês de 28 anos é bem avaliado tanto pela direção do clube como pela comissão técnica - vale lembrar que o Coman já trabalhou com o técnico Hansi Flick no futebol alemão. A informação é da "SkySport" da Alemanha.

Apesar das "boas referências", dúvidas sobre a condição física do atacante podem dificultar uma negociação. Na última temporada, por exemplo, o francês ficou impossibilitado de atuar, por conta de lesões, por mais de 20 jogos.

Um avanço do Barcelona pelo francês, entretanto, só deve ocorrer após uma definição de Nico Williams. Recentemente, o jornal "Sport", da Catalunha, revelou que o clube segue aguardando uma resposta do atacante, apesar do pessimismo.

A expectativa é de que o craque da seleção espanhola defina o seu futuro ainda nesta semana, tendo em vista que a data de sua reapresentação ao Athletic Bilbao está marcada para o dia 12 (segunda-feira). Além disso, o iminente início do Campeonato Espanhol, no dia 15 (quinta-feira), deve acelerar uma resposta do jogador sobre o seu futuro.

Kingsley Coman (foto) é o "plano b" do Barcelona caso Nico Williams não queira se transferir (Foto: FRANCK FIFE / AFP)