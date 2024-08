Barcelona acerta a contratação de campeão da Eurocopa

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Barcelona acertou, nesta sexta-feira (9), a contratação do meia Dani Olmo, que estava no RB Leipzig, da Alemanha. Destaque da última Eurocopa com a camisa da Espanha, o camisa 10 chega por 55 milhões de euros (R$ 340 milhões). Além disso, o contrato terá bônus por meta de mais de 7 milhões de euros.

O contrato de Olmo com o Barcelona será válido por seis temporadas. A multa rescisória estipulada é de quase R$ 3 bilhões. O atleta atuou em 25 partidas com a camisa do Leipzig em 2023/24, marcando oito gols e dando cinco assistências.

Na Eurocopa, foi o grande destaque da Espanha. Na grande decisão, tirou uma bola em cima da linha e garantiu o título da equipe, que teve 100% de aproveitamento na competição. Na carreira, Olmo já defendeu o próprio Barça, nas divisões de base. Porém, a profissionalização só veio no Dínamo Zagreb, da Croácia. Em 2020, foi vendido ao Leipzig por 34 milhões de euros. São 309 jogos disputados, com 67 gols e 63 assistências.

Olmo chega ao Barcelona para preencher uma carência da equipe.