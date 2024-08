Craque da Espanha ‘enrola’ Barcelona, que vê negociação com pessimismo

Nico Williams (direita) ainda não decidiu se trocará ou não o Athletic Bilbao pelo Barcelona (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 07:00 • Barcelona (ESP)

Destaque da Espanha na disputa da Eurocopa, o atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao, é o principal alvo do Barcelona para a atual janela de transferências. Mas, de acordo com o jornal "Sport", da Catalunha, o desfecho da negociação é visto pelo clube blaugrana com pessimismo neste momento.

Isso porque o jovem ainda não deu qualquer indicativo se aceitará ou não a proposta do time catalão, mesmo que o atleta tenha conhecimento da proposta há semanas. Vale lembrar que, recentemente, o atacante recusou uma proposta do PSG, que também estava interessado na sua contratação.

Ainda segundo a publicação, o diretor esportivo do Barça, o brasileiro Deco, se reuniu várias vezes com o agente do jogador durante as negociações, e deixou claro que o clube está disposto a pagar sua multa rescisória, no valor de 58 milhões de euros (cerca de R$ 363 milhões na cotação atual).

Uma resposta de Nico Williams, no entanto, não deve demorar muito tempo: o jogador deve definir seu futuro ainda nesta semana, pois volta de férias no dia 12 (segunda-feira). O iminente início do Campeonato Espanhol, marcado para o dia 15 (quinta-feira) também deve acelerar uma decisão do craque.

Enquanto isso não acontece, há uma confiança grande no Athletic Bilbao de que o jogador permaneça na equipe. Torcedores, diretores e jogadores também pressionam o atacante a seguir no clube. O Barcelona por sua vez, segue aguardando.