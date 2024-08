Jornal espanhol indica futuro de Vitor Roque no Barcelona

Vitor Roque deve ser negociado pelo Barcelona ainda nesta janela de transferências (Foto: PAU BARRENA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 17:00 • Barcelona (ESP)

O atacante Vitor Roque, do Barcelona, segue com dificuldades para se firmar no futebol europeu. E segundo o jornal "Sport", da Catalunha, a tendência é que o jogador seja negociado nesta janela de transferências por não fazer parte dos planos do técnico Hansi Flick.

A publicação ainda informa que o agente do brasileiro, André Cury, deve se reunir com a direção do clube catalão nos próximos dias, para entender o que pensam do atleta e definir seu futuro. O Barça trabalha tanto com a possibilidade de venda quanto de empréstimo do jovem.

Na Espanha, a situação de Vitor Roque é definida como "estranha". Isso porque o jogador, que foi contratado por 30 milhões de euros, não recebeu tantas oportunidades quanto se esperava com o técnico Xavi. O espanhol, inclusive, já tinha batido o martelo pela dispensa do jogador na temporada 2024-25 antes de ser demitido.

Com a chegada do alemão Hansi Flick para o comando do Barcelona, no entanto, o brasileiro ganhou sobrevida no clube. A ideia do atacante mostrar ao novo técnico, durante os jogos de pré-temporada nos Estados Unidos, que tem condições de compor o elenco durante a temporada.

Vitor Roque (esquerda) em ação diante do Manchester City, em um dos amistosos do Barcelona na pré-temporada (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Segundo o "Sport", porém, a avaliação no clube é que Vitor Roque está abaixo dos demais jogadores. Para Flick, existem jogadores melhores na posição do brasileiro. Além disso, jovens como Pau Victor, autor de dois gols na vitória do Barça sobre o Real Madrid, aproveitaram melhor as oportunidades que receberam, na visão do treinador.

Em caso de saída, ainda não há um provável destino para Vitor Roque. Recentemente, o Al-Hila, da Arábia Saudita, tentou a contratação do brasileiro. Embora a proposta financeira tenha agradado o Barcelona, o atleta não sei sentiu atraído pela oferta. Na Espanha, também não se descarta uma investida de Lazio, Bétis ou até mesmo de clubes brasileiros pelo atacante.