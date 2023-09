Na Bundesliga, o Vfb Stuttgard bateu o Darmstadt por 3 a 1, com gols de Enzo Milolot e Sahrou Guirassy, duas vezes. Dan-Axel Zagadou, contra, descontou o placar. Com a vitória, o Vfb lidera a competição com 12 pontos e também pode ser ultrapassado. Na Série A, o Lecce venceu o Genoa por 1 a 0, com gol de Rémi Oudin. Na outra partida, entre Salernitana e Frosinone, os 90 minutos terminaram com um empate em 1 a 1, com gols de Jovane Cabral e Simone Romagnoli, respectivamente.