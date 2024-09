Neymar reprova em testes físicos e retorno aos gramados é adiado; entenda

Neymar foi reprovado nos testes físicos pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação / Al-Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 15:27 • Riade (SAU)

Neymar foi reprovado nos últimos testes físicos para retornar aos gramados pelo Al-Hilal. Segundo o principal jornal esportivo da Arábia Saudita, o "Ariyadhiah", exames apontaram que o brasileiro vai precisar de mais dois meses além do que o esperado para se recuperar da cirurgia no ligamento do joelho esquerdo.

Em processo de recuperação, o jogador sofreu a lesão no dia 17 de outubro de 2023, enquanto defendia a Seleção Brasileira em duelo contra o Uruguai. Na ocasião, foi constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, necessitando de cirurgia.

A previsão, no entanto, era de que seu retorno acontecesse em setembro. Porém, segundo informa a imprensa árabe, o camisa 10 terá de esperar mais dois meses e completará mais de um ano sem jogar uma partida oficial por conta de sua lesão.

O maior problema do Al-Hilal é sobre o prazo de inscrição de seus jogadores estrangeiros. Com a contratação de João Cancelo, o elenco passará a ter nove estrangeiros à disposição, o que ultrapassa o limite de oito nomes permitido pela Federação Saudita de Futebol.

Renan Lodi teria sido o preterido para sair da lista, porém, os clubes podem fazer mudanças até o dia 11 de setembro e, ainda de acordo com o jornal árabe, Jorge Jesus cogita deixar Neymar fora da lista da liga saudita até janeiro e utilizá-lo apenas na Champions da Ásia. O lateral, então, seria o escolhido para atuar apenas em torneios locais.

Caso seja inscrito apenas em janeiro na liga, Neymar teria apenas mais seis meses para atuar no Campeonato Saudita. Ele chegou ao Al-Hilal em agosto do ano passado, após ser comprado por 90 milhões de euros junto ao Paris Saint-Germain, e atuou, até o momento, em apenas cinco jogos.