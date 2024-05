Neymar ou Messi? Marquinhos revela quem faz mais falta no PSG

Marquinhos defende o PSG há 11 temporadas (FRANCK FIFE / POOL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 18:10 • Paris (FRA)

Jogador do Paris Saint-Germain há 11 temporadas e titular da Seleção Brasileira, Marquinhos é um dos principais nomes do Brasil no futebol europeu e já jogou ao lado de algumas das maiores estrelas do esporte. Em entrevista a Ivan Moré, no programa “Qualé, Moré?”, o zagueiro contou se sentiu mais falta de Neymar ou de Messi como companheiro de clube.

- É uma saia justa, mas Ney é meu parceiro demais, era um irmãozão. Fiquei com ele mais tempo também, com o Messi foi menos. Acabei acompanhando mais, sabendo mais do super cara que ele é. Fora o que todos já sabem dentro de campo, quem o conhece é admirador da pessoa também. Com certeza faz falta - declarou.

Dentro da função defensiva, quem mais faz falta a Marquinhos é Thiago Silva, que, atualmente, joga pelo Chelsea mas já está com contrato assinado para retornar ao futebol brasileiro, pelo Fluminense.

- Era um cara que estava ao meu lado. Quando cheguei, estava com 19 anos e ele com 29, então me ajudou nessa transição, me fazendo crescer. Ver tudo que ele fazia me ajudou demais. Acabou se tornando um amigo extra-campo.

Copa do Mundo

A entrevista também abordou um episódio que Marquinhos considera o mais delicado de sua carreira: a eliminação contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022. O dono da camisa 4 falou do peso de defender a amarelinha e do baque que o grupo sentiu com o resultado negativo.

- É um momento muito difícil. No futebol, foi o momento mais difícil pra mim. A gente sabe o peso e a responsabilidade que tem uma disputa de pênalti. Tem também uma confiança para você ser escolhido. Tentei fazer da melhor maneira possível. A gente treinou bastante, mas acabei errando - contou

- Depois do jogo, não queria ver ninguém. O Neymar foi ao meu quarto e falou: ‘Não leva isso somente com você, a gente está junto’. Foi uma das primeiras pessoas a conversar comigo. É um grande amigo - completou.

