Ex-Seleção se manifesta após notícia de que estaria morando no CT do Real Madrid

O ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (9) para desmentir rumores de que estaria morando no CT do Real Madrid após seu divórcio. As especulações, originadas da imprensa espanhola, sugeriam que a mudança do ex-jogador para o complexo esportivo era uma consequência de sua separação de Mariana Lucón, com quem foi casado desde 2009.

- Embora valorize minha privacidade, sinto-me obrigado a abordar os rumores infundados sobre minha moradia. Essas histórias fabricadas são completamente falsas e parecem ser projetadas para gerar cliques. Permaneço em uma residência privada e com o apoio de membros da minha família - disse o ex-jogador.

Além de negar os rumores, Roberto Carlos destacou que sua equipe jurídica está ciente da situação e que "tomará as medidas apropriadas" contra os veículos de comunicação responsáveis pela propagação das falsas informações.

Além da passagem pelo Real Madrid, onde foi multicampeão, Roberto Carlos somou passagens por Atlético-MG, Palmeiras, Inter de Milão, Fenerbahçe, Corinthians e Anzhi-RUS. Pela Seleção, além da Copa do Mundo de 2002, o ex-lateral de 51 anos também conquistou Copa América e Copa das Confederações.