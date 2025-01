Site inglês explica por que Liverpool e Elon Musk seria ‘match perfeito’

Elon Musk, um dos principais empresários do mundo dos negócios, tem interesse em adquirir um gigante do futebol europeu: o Liverpool. A informação foi divulgada pelo jornal Weekend Sport no sábado (4), e confirmada pelo Errol, pai do gestor, em uma entrevista para a Times Radio nesta terça-feira (7).

O site "Football Today", da Inglaterra, publicou uma nota em apoio ao movimento financeiro. Na análise, o veículo critica o atual conglomerado dono do Liverpool, a Fenway Sports Group (FSG). O grupo norte-americano está no comando das ações do clube desde 2010.

Inicialmente, o jornalista Michael Black critica o companheiro de profissão Dominic King, que escreve para o "Daily Mail", do Reino Unido. O jornalista rival criticou o interesse de Musk no Liverpool, visto que o empresário e o jogador tem ideais opostos.

King afirma que as opiniões e o comportamento de Musk não condizem com a forma como as pessoas desta cidade agem, ignorando convenientemente que nem todos em Liverpool são santos. Seus comentários sobre Musk são risíveis, já que ele foi descrito como um porta-voz dos atuais proprietários da FSG Michael Black, sobre a opinião de King

— Musk é um indivíduo contencioso. O Liverpool, o clube e seus fãs, são famosos por serem espinhosos. Eles seriam companheiros de cama ideais — completa o jornalista.

Família de Elon Musk

Cora Robinson, avó de Musk, nasceu no subúrbio rico de Liverpool, em 1923. Ela deixou a Inglaterra 19 anos depois, para se estabelecer na África do Sul, onde mais tarde se casou com Walter Musk. Na infância de Elon, ele já visitou o condado inglês com seu pai.

Elon nasceu no país sul-americano em 28 de junho de 1971. Por empreendimentos, o empresário é fundador, diretor-executivo da SpaceX; CEO da Tesla; um dos cofundadores da OpenAI; fundador e CEO da Neuralink; cofundador, presidente da SolarCity e proprietário do X (antigo Twitter). Segundo a revista Forbes, ele é a pessoa mais rica do mundo, com patrimônio líquido atual de 425,2 bilhões de dólares.

