O Manchester City deseja renovar com o volante Rodri, eleito melhor jogador do mundo na Bola de Ouro de 2024. O espanhol tem vínculo até junho de 2027 e a extensão do contrato iria até 2029. A ideia do clube inglês é retirar as chances do jogador de 29 anos ingressar ao Real Madrid, onde foi especulado na janela de transferências.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a renovação colocaria Rodri com o segundo maior salário do Manchester City, atrás somente de Haaland, além de ser o atleta da posição com o maior salário da Europa. A oferta dos ingleses ainda não foi oferecida, mas prepara os detalhes para negociar com o jogador.

Segundo o jornal "As", da Espanha, o volante seria a exceção para o time de Xabi Alonso desembolsar mais de 100 milhões de euros (R$ 646,4 milhões na cotação atual) em um reforço. Com a eliminação do Mundial de Clubes, somada à saída de Luka Modric e a dificuldade de substituir Toni Kroos, o técnico solicitou a chegada de um "camisa 5" para ser o organizador de sua equipe.

— Quando o Real Madrid te chama, o melhor clube da história, é uma honra. Sempre tem que prestar atenção. Isso está claro — disse Rodri, em entrevista ao programa espanhol "El Larguero", abrindo portas para jogar pelo clube espanhol.

Rodri celebra gol pelo Manchester City na final da Champions 2023 (Foto: Franck Fife / AFP)

Rodri ficou oito meses longe dos gramados por lesão

Fora dos gramados durante oito meses após ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho (LCA), Rodri voltou a atuar somente no fim da partida entre Manchester City e Bournemouth, vencida por 3 a 0 pelos mandantes, no Etihad Stadium. O volante foi um dos destaques da campanha campeã da Espanha na Eurocopa de 2024 e venceu a Bola de Ouro.

Aos 36 minutos da segunda etapa, o volante entrou no lugar de Haaland e jogou os minutos finais da penúltma rodada da Premier League. O espanhol foi protocolar, e o jogo não exigiu muito de sua parte física. Voltando de lesão, ele cobriu espaços e pouco tocou na bola antes da partida acabar. Rodri voltou a jogar com regularidade no Mundial de Clubes.

