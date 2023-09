O técnico Jorge Jesus, do Al-Hilal, optou por deixar o brasileiro Neymar fora do jogo entre o Crescente e o Al-Ittihad, válido pela quinta rodada do Campeonato Saudita. Se recuperando de duas lesões na coxa, diagnosticadas durante os exames médicos iniciais de sua transferência para o mundo árabe, o craque chegou a treinar durante a semana, mas acabou não sendo relacionado pelo comandante português.