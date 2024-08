Entorno de Neymar nega tentativa de retorno ao Barcelona: ‘Falta de respeito’

Neymar não deixará o Al-Hilal na atual janela de transferências (Foto: Atta KENARE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 17:37 • Riade (SAU)

Apesar das especulações sobre um possível retorno de Neymar ao Barcelona, o entorno do camisa 10 do Al-Hilal negou as informações da imprensa espanhola. O atleta tem contrato com a equipe saudita até junho de 2025 e pretende cumprir seu vínculo.

- Além de MENTIRA, essa notícia é de uma tremenda falta de respeito ao atleta e a seu clube, Al-Hilal. Neymar tem contrato com o clube saudita, está feliz em Riade e em breve retornará aos gramados para alegria de seus fãs no mundo inteiro.

Embora tenha sido a principal contratação do clube em 2023, Neymar fez apesar cinco partidas oficiais com a camisa do Al-Hilal por conta de uma grave lesão no joelho. No entanto, o jogador está em fase final de recuperação após 10 meses longe dos gramados.

Mesmo sem o seu astro, a equipe de Jorge Jesus conquistou quase todos os títulos na temporada passada. Em 2024/2025, o clube já venceu a Supercopa Saudita e aguarda o retorno do craque para ter mais opção no elenco.