Charles do Bronx no UFC 300: onde assistir ao vivo, horário e cards

Charles do Bronx dá novo passo no caminho pelo retorno do cinturão (Foto: Divulgação/UFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 08:00 • Las Vegas (Estados Unidos)

O UFC 300, evento mais aguardado da história da organização, acontece neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), e conta com cards recheados de grandes confrontos, com o brasileiro Charles do Bronx em um dos embates mais aguardados. Veja abaixo onde assistir, horários e cards completos.

O grande destaque da noite é de outro brasileiro. Alex Poatan, dono do cinturão dos meio-pesados, defende o título diante do norte-americano Jamahal Hill.

✅ FICHA TÉCNICA

UFC 300

🗓️ Data e horário: sábado, 13 de abril de 2024, a partir das 19h de Brasília)

📍 Local: T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass

🥊CARD PRELIMINAR - Horário: a partir das 19h (de Brasília)

Jiri Procházka x Aleksandar Rakic - peso meio-pesado

Calvin Kattar x Aljamain Sterling - peso pena

Holly Holm x Kayla Harrison - peso galo feminino

Sodiq Yusuff x Diego Lopes - peso pena

Jalin Turner x Renato Moicano - peso leve

Jessica Bate-Estaca x Marina Rodríguez - peso palha feminino

Bobby Green x Jim Miller - peso leve

Deiveson Figueiredo x Cody Garbrandt - peso galo

🥊CARD PRINCIPAL - Horário: a partir das 23h (de Brasília)

Alex Poatan x Jamahal Hill - pelo cinturão do meio-pesado

Zhang Weili x Yan Xiaonan - pelo cinturão do palha feminino

Justin Gaethje x Max Holloway - pelo cinturão BMF

Charles do Bronx x Arman Tsarukyan - peso leve

Bo Nickal x Cody Brundage - peso médio

Charles do Bronx quer recuperar cinturão perdido (Foto: Divulgação / @charlesdobronxs)