Neymar compartilha evolução de recuperação em treino no Al-Hilal; veja o vídeo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 18:20 • Riade (SAU)

O atacante Neymar repostou em suas redes sociais um vídeo do treino do Al-Hilal (Arábia Saudita) desta quinta-feira (5), no qual aparece já em campo, finalizando a gol com as duas pernas. Na legenda, o brasileiro comemorou a evolução na recuperação da lesão no joelho que o tirou dos gramados há quase um ano: "O Pai tá voltando" (assista ao vídeo no topo da página).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro de 2023, durante jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e precisou passar por cirurgia. O jogador está na fase final da recuperação e, embora ainda não tenha previsão de retorno aos gramados, a expectativa é que o atacante volte a atuar entre os meses de setembro e outubro.

Neymar Al-Hilal (Foto: Atta KENARE / AFP)

Vale lembrar que, recentemente, o brasileiro virou notícia por desabafar sobre o processo de recuperação em suas mídias sociais. À época, o atacante afirmou que "quer desistir" em alguns dias, tamanha a dificuldade

- Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso. Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos lutando todos os dias - disse na ocasião.

Neymar foi contratado pelo Al-Hilal em agosto de 2023 por 90 milhões de euros (à época, a maior contratação feita por um time não europeu). Por conta da lesão, o brasileiro atuou em apenas cinco jogos pelo clube saudita, marcando um gol e dando duas assistências.