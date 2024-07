Neymar desabafa sobre lesão: ‘Tem dias que quero desistir’

Neymar visitando a Vila Belmiro, em Santos (Foto: Leonardo Lima / AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 11:19 • Rio de Janeiro

Em processo de recuperação após cirurgia no joelho, Neymar desabafou em suas redes sociais sobre a lesão que o distanciou dos gramados por quase dez meses. O atacante do Al-Hilal, que não vai a campo desde outubro do ano passado, fez uma postagem com uma música cristã e uma legenda na qual admite as dificuldades para voltar a jogar.

- Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso. Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos lutando todos os dias. - declarou Neymar, em suas redes sociais.

Neymar sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no dia 17 de outubro do ano passado, enquanto defendia a seleção brasileira em duelo contra o Uruguai. Na ocasião, foi constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, necessitando de cirurgia.

O jogador de 32 anos, que se transferiu ao mundo árabe no ano passado, atuou em apenas cinco jogos com a camisa do Al-Hilal, comandado por Jorge Jesus. Ele se reapresentou ao clube no mês passado, para seguir os trabalhos de olho na volta aos campos.

Neymar fez desabafo em postagem nas redes sociais (Foto: Reprodução / Instagram)

Neymar ainda não tem previsão de retorno para trabalhar no campo. Ele pode completar 10 meses sem jogar no dia 17 de agosto, quando a temporada na Arábia Saudita estará no começo, com a Supercopa, no dia 13.

No entanto, no último mês de maio, o técnico Jorge Jesus falou sobre a expectativa de voltar do jogador ao Al Hilal, da Arábia Saudita. O português afirmou que "o tempo que dão ao Neymar, em uma lesão dessas, normalmente é entre 10 e 11 meses".