Nations League: Gyökeres faz quatro gols, e Alemanha empata em ritmo de treino

O último dia da fase de grupos da Uefa Nations League foi marcado por partidas recheadas de bolas na rede. Se Alemanha e Holanda, seleções de maior exepressão a entrar em campo na tarde desta terça (19), deixaram a desejar em desempenho, a Suécia, guiada por Viktor Gyökeres, atacante sensação do futebol no Velho Contienente, foi o grande destaque da rodada. O centroavante do Sporting fez quatro gols no triunfo por 6 a 0 contra o Azerbaijão, que ampliou a vantagem sueca na liderança do Grupo 1 na Liga C.

Alemanha e Holanda, já classificadas para a fase de mata-mata da Nations League, jogaram em ritmo de treino. Os comandados de Julian Nagelsmann empatarm com a Hungria por 1 a 1, fora de casa, com gols de Felix Nmecha e Dominik Szoboszlai, enquanto os liderados por Ronald Koeman repetiram o placar contra a Bósnia, saco de pancadas do grupo, por 1 a 1, com gols de Brobbey para os visitantes e Demirovic para os mandantes.

Alemanha e Hungria duelam pela Uefa Nations League (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

Nations League: resultados do último dia de fase de grupos

LIGA A - GRUPO 3

Hungria 0x1 Alemanha

Bósnia 1x1 Holanda

LIGA B - GRUPO 1

Albânia 1x2 Ucrânia

Chéquia 2x1 Geórgia

LIGA B - GRUPO 4

Montenegro 3x1 Turquia

País de Gales 4x1 Islândia

LIGA C - GRUPO 1

Suécia 6x0 Azerbaijão

Eslováquia 1x0 Estônia

LIGA D - GRUPO 2

Malta 0x0 Andorra

Próximos passos

O sorteio para definir os confrontos da próxima fase da competição acontecerão na próxima sexta-feira (22), em Nyon, na Suíça. Nele, serão determinadas as quartas de final e o chaveamento na briga pelo título da Nations League, além das partidas de playoffs que decidirão as situações de acesso/descenso entre as divisões A, B, C e D da Nations League.

As quartas de final e os confrontos de repescagem serão disputados em formato de mata-mata, mas a partir das semifinais, as partidas serão decididos em jogo único. A sede da finalíssima da Nations League ainda não foi definida, porém, será sorteada entre os semifinalistas da edição.