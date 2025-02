Cristiano Ronaldo chega ao 100º jogo pelo Al-Nassr

Cristiano Ronaldo escreve mais um capítulo da sua história no futebol. O português alcançou a marca de 100 jogos pelo clube da Arábia Saudita. Neste momento, o Al-Orobah e Al-Nassr se enfrentam no Estádio Al-Jouf University, em Sacaca (SAU), em jogo válido pela 23ª rodada da Saudi Pro League. A partida iniciou às 16h (de Brasília), desta sexta-feira (28).

Confira os números do CR7 antes de completar seu centésimo jogo pelo Al-Nassr:

Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr

99 jogos (97 titular)

89 gols

19 assistências

80 minutos para participar de gol

49% conversão de grandes chances

217/516 finalizações no gol

111 passes decisivos

51% eficiência nos duelos aéreos

105 faltas sofridas

Nota Sofascore 7.59

Al-Nassr, sob a batuta do artilheiro Cristiano Ronaldo, ocupa a terceira colocação, com 56 pontos, e seguem sonhando com o título, podendo diminuir a vantagem para o líder Al-Ittihad (time do Benzema).

O milésimo gol de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vive uma das sagas mais importantes da carreira aos 40 anos: a busca pelo milésimo gol. O Gajo soma 925 gols oficiais na carreira (89 pelo Al-Nassr).

O português está em incrível forma e é o artilheiro do Campeonato Saudita, com 17 gols, um a mais que o ex-companheiro de Real Madrid, Karim Benzema, do Al-Ittihad. Na temporada, são 23 tentos em 29 partidas.

Al-Nassr: 89 gols em 99 jogos (até o momento) Manchester United: 145 gols em 346 jogos Juventus: 101 gols em 134 jogos Real Madrid: 450 gols em 438 jogos Sporting: 5 gols em 31 partidas Portugal: 135 gols em 217 jogos