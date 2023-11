SALERNITANA 0X2 NAPOLI

No Estádio Arechi, o Napoli foi buscar a vitória com gols de Raspadori, aos 13 minutos do primeiro tempo e Elmas aos 38 do segundo tempo. Os atuais campeões foram melhores na partida, finalizando mais e com mais posse. Com o resultado, os Napolitanos assumem a quarta colocação e afunda a Salernitana na lanterna do campeonato.