Na última temporada, Ramos se destacou no Benfica e entrou na mira de vários clubes europeus. Em 2022/23, o Benfica ganhou seu 38º título do Campeonato Português. O atacante marcou 27 gols e deu 12 assistências em 47 jogos em todas as competições. No ano passado, Ramos marcou hat-trick pela seleção de Portugal na Copa do Mundo do Qatar, na vitória sobre a Suíça nas oitavas de final, substituindo Cristiano Ronaldo no time titular naquela oportunidade.