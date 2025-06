Não é Yamal: Jogador pode fazer história pela Espanha na final

Embora o jovem Lamine Yamal seja o grande personagem da Espanha na Nations League, é Mikel Oyarzabal quem pode escrever um capítulo histórico para o futebol espanhol. O atacante da Real Sociedad está prestes a disputar sua terceira final com a seleção principal da Espanha e, se marcar, será o primeiro jogador da história do país a balançar as redes em três decisões diferentes.

Oyarzabal já deixou sua marca em duas finais anteriores. Em outubro de 2021, abriu o placar contra a Itália na final da Nations League, embora a França tenha virado com gols de Benzema e Mbappé. Mais recentemente, foi dele o gol decisivo na vitória contra a Alemanha na final da Eurocopa de 2024, disputada em Berlim - lance que o deixa ao lado de lendas que marcaram em decisões, como Marcelino, em 1964, Fernando Torres, em 2008, e Andrés Iniesta, em 2010.

Oyarzabal tem sido decisivo com a camisa da Espanha

O atacante também é o maior artilheiro da seleção espanhola em jogos eliminatórios, com cinco gols. Além dos dois marcados nas finais, ele fez dois contra a Holanda nas quartas de final da Nations League de 2025, e um contra a Croácia nas oitavas da Euro 2020. Com isso, ultrapassa nomes históricos como Emilio Butragueño, que fez quatro gols em um único jogo da Copa de 1986.

Mikel Oyarzabal em ação pela Espanha no jogo contra a França, válida pela Nations League (Foto: Franck Fife/AFP)

Desde o título europeu conquistado em Berlim, Oyarzabal vem ganhando espaço com o técnico Luis de la Fuente. Titular em cinco das últimas sete partidas, ele tem sido peça-chave nos esquemas da seleção. E segundo seu companheiro de clube, Martín Zubimendi, sua inteligência tática e domínio dos diferentes momentos do jogo o tornam essencial: “Ele sabe o que fazer em cada situação e sempre coloca suas virtudes a serviço do time”, afirmou.

Se repetir o feito nas finais anteriores e marcar contra Portugal em Munique, Oyarzabal se isolará como o maior artilheiro da Espanha em finais, superando Fernando Torres, que tem dois gols nesse tipo de jogo. A expectativa é grande: mais do que uma final, será a chance de Oyarzabal fazer história.

