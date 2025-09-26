Em retorno à La Plata, Rossi tem noite de protagonismo em classificação do Flamengo

A noite desta quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025, ficará marcada na memória e na carreira do goleiro Rossi, do Flamengo. Afinal, ele foi o grande personagem da classificação do time brasileiro às semifinais da Libertadores, ao bater o Estudiantes, nos pênaltis, em La Plata, na Argentina. Ele participou diretamente da conquista da vaga rubro-negra, tanto pelo lado negativo quanto pelo positivo. Isso porque, segundo o próprio jogador, ele falhou no gol dos "pinchas". Posteriormente, porém, chamou a responsabilidade e levou a classificação na bagagem para o Rio de Janeiro.

Com passagem apagada pelo Estudiantes, Rossi retornou à La Plata e mostrou seu valor. É verdade que o goleiro não teve uma atuação segura durante o tempo normal, especialmente no gol de Benedetti, que acertou um forte chute. No entanto, o argentino brilhou na disputa de pênaltis, defendendo duas cobranças.

Elogios do professor

Após a partida, o técnico Filipe Luís exaltou a atuação de Rossi. O treinador revelou que o argentino havia feito uma promessa antes do jogo e destacou a confiança que o grupo deposita em Rossi, que transformou uma noite de altos e baixos em um momento triunfal.

— O Rossi tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo. Os erros acontecem. A verdade é que quando um goleiro erra é fatal, você se expõe muito. E claro, um goleiro tem que estar em um nível de concentração muito alto sempre porque um erro te elimina. Que isso não afete ele porque ele tem a confiança de todos. Quando vieram os pênaltis, ele veio falar para mim: "Olha, deixa comigo que eu errei antes e vou classificar a gente agora" — revelou o treinador.

Rossi após a partida do Flamengo em La Plata (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

— Eu acreditei e por sorte ele fez duas grandes defesas e conseguimos passar. Mas é importante que, sempre penso assim, quando um jogador erra, analisar o erro, não se esconder do erro, colocar no campo o que aconteceu e treinar esse tipo de lance. Porque, para mim, só as correções e o trabalho em cima do que você errou é o que faz você evoluir e melhorar. Mas ele tem a confiança de todos nós — concluiu.

Muitas vaias dos compatriotas

Por ser ex-jogador do Estudiantes, Rossi foi alvo de vaias dos torcedores locais. Toda vez que tocava na bola, e isso aconteceu em grande parte da partida por conta do modelo de jogo de Filipe Luís, o arqueiro tinha que lidar com a pressão local.

Grande fase na Libertadores

Rossi tem números importantes na Libertadores. Desde sua estreia na competição internacional, o argentino é o segundo goleiro com mais pênaltis defendidos. Além disso, outros dados também chamam atenção.

⚔ 43 jogos

🚫 25 gols sofridos (!)

👐 86 defesas

🙌 46 defesas em finalizações na área

🙏 6 pênaltis defendidos (!)

📊 77.5% bolas defendidas (!)

