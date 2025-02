Ancelotti responde rumores de saída de Endrick do Real Madrid

Em coletiva de imprensa antes de confronto pela semifinal da Copa do Rei, o técnico Carlo Ancelotti comentou algumas polêmicas que rondam o Real Madrid. O técnico foi enfático a falar sobre os jovens do clube, em específico Endrick e Arda Güler, afastando qualquer rumor de transferência, mas afirmando que se deve ter paciência, pois a "competição é alta". Veja:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eu falo com Endrick e todos os jovens. Leio que há um "caso Güler", mas aqui não chegou. É um processo que tiveram todos os jogadores jovens como Vini Jr, Rodrygo ou Valverde. Precisa de tempo para se incorporar ao melhor elenco do mundo. A competição é alta, todo mundo tem que entender - afirmou o treinador em coletiva.

continua após a publicidade

➡️ ‘É um presente para o futebol’, afirma Ancelotti sobre craque do Real Madrid

Rumores de saída de Arda Güler e Endrick

Segundo o jornal espanhol "As", Endrick e Arda Güler estariam insatisfeitos com suas respectivas minutagens no time madrilenho. Ao mirarem a Copa do Mundo de 2026, ambos os jogadores estariam procurando novos ares, visando a disputa do torneio. Os atletas sairiam por empréstimo, pois seria uma boa opção de atuar em alto nível e sem perder os holofotes.

Endrick comemorando gol com Arda Guler pelo Real Madrid na Copa do Rei (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Endrick participou de 24 jogos do Real Madrid na temporada, porém, atuou por apenas 401 minutos, tendo em média, cerca de 16 minutos por jogo em campo. Güler, por sua vez, jogou 28 partidas, atuando por 965 minutos, com média de 34 minutos por jogo na temporada.

continua após a publicidade

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira (26), às 17h30, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei. O time enfrentará o Real Sociedad.