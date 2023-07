A contratação de Nani por parte do clube turco foi um pedido especial do treinador e ídolo holandês Patrick Kluivert. O presidente do Adana, Murat Sancak, também já havia manifestado desejo em outras oportunidades de contar com o atleta em seu elenco. Ainda não há informação sobre o acordo salarial e o tempo de contrato, mas alguns veículos turcos afirmam que o vínculo terá duração de um ano.