É dia de oitavas de final da Libertadores. Nacional (URU) e Boca Juniors (ARG) duelam na noite desta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. A partida será transmitida com exclusividade pela Paramount+ (serviço de streaming - saiba como assistir).