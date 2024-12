Decisivo, Oblak comemora liderança de La Liga, mas prega cautela: ‘Jogo a Jogo’

Jan Oblak foi um dos grandes nomes da vitória emocionante do Atlético de Madrid sobre o Barcelona, por 2 a 1, no clássico da 18ª rodada de La Liga. Seguro sob as traves, o esloveno foi uma das grandes razões para que o Barcelona não tivesse retomado a frente do placar na segunda etapa. Após o resultado, o goleiro comemorou a liderança no campeonato, mas pregou cautela.

— A Liga é muito longa. Este jogo não é fundamental. São três pontos e ainda há muito em jogo. Era importante vencer, mas são duas equipes muito grandes, por isso temos que ir jogo a jogo. Há um mês e meio, estávamos muito afastados. Espero que fiquemos nesta área, sem cair.

Oblak em ação pelo Atlético de Madrid contra o Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

O Atlético de Madrid encerra 2024 de forma surpreendente: são 12 vitórias seguidas e uma liderança "roubada" do rival Barcelona no apagar das luzes. Porém, para Oblak, o triunfo no Olímpico de Montjuic foi ainda mais especial. Esta foi a primeira vez que o goleiro somou três pontos contra o Barcelona na carreira.

— Desde que cheguei aqui nunca ganhei aqui. Finalmente conseguimos. Jogo difícil, mas três pontos. Sofremos muito. Começamos mal, com um medo que ninguém entende. Entramos muito mal. Resistimos, aguentamos, sabíamos que as oportunidades viriam. Depois do 1-0 resistimos e no final, no último minuto, novamente Sorloth nos dá a vitória - analiso o goleiro.

Com o resultado, o Atlético de Madrid chega a 41 pontos na liderança de La Liga. Do outro lado, o Barcelona estaciona com 38 pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Real Madrid, que enfrenta o Sevilla neste domingo (22).

