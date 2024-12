A Fifa define nesta quinta-feira (05), a partir das 15h (de Brasília), os oito grupos com as 32 equipes que disputarão o Mundial de Clubes 2025, que será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho do próximo ano, nos Estados Unidos. O sorteio dos grupos será em Miami, uma das 12 sedes do torneio. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo serão os representantes brasileiros.

continua após a publicidade

➡️VAR: treinadores poderão contestar as decisões do árbitro?

A competição será disputada pela primeira vez e acontecerá a cada quatro anos, sempre no ano anterior à Copa do Mundo de seleções. O formato de disputa, aliás, será o mesmo daquele das Copas realizadas entre 1998 e 2022, com os dois primeiros de cada grupo se classificando às oitavas de final.

Para o sorteio do Mundial de Clubes 2025, a Fifa dividiu os 32 times em quatro potes. Segundo a entidade, a divisão foi pensada de modo a “garantir o equilíbrio competitivo e a diversidade geográfica”.

continua após a publicidade

Como serão os potes do sorteio do Mundial de Clubes 2025

O Pote 1 reúne os cabeças de chave, com quatro representantes da Uefa e quatro da Conmebol — três dos quais brasileiros. São eles: Bayern de Munique (ALE), Flamengo (BRA), Fluminense (BRA), Manchester City (ING), Palmeiras (BRA), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP) e River Plate (ARG).

Apesar de ser o atual campeão da Libertadores, o Botafogo não será cabeça de chave porque a Fifa considerou o desempenho dos clubes participantes ao longo das últimas quatro competições continentais, e não apenas a mais recente. Nesse ranking, o alvinegro carioca fica atrás dos demais brasileiros e do River Plate e, por isso, foi alocado no Pote 3.

continua após a publicidade

O Pote 2 é formado apenas por representantes europeus: Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Borussia Dortmund (ALE), Chelsea (ING), Inter de Milão (ITA), Juventus (ITA), Porto (POR) e RB Salzburg (AUT).

No Pote 3, além do Botafogo estão o Al-Ahly (EGI), Al-Hilal (SAU), Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA), León (MEX), Monterrey (MEX), Ulsan (COR) e Wydad Casablanca (MAR).

Por fim, o Pote 4 reúne Al Ain (EAU), Auckland City (NZL), Espérance de Tunis (TUN), Inter Miami (EUA), Mamelodi Sundowns (AFS), Pachuca (MEX), Seattle Sounders (EUA) e Urawa Red Diamonds (JAP).

Troféu do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Divulgação/FIFA)

Como será o sorteio

Dois dos 32 clubes já sabem suas posições nos grupos. Representante do país-sede, o Inter Miami, do craque Lionel Messi, ficará na posição 4 do Grupo A. O outro representante dos Estados Unidos, o Seattle Sounders, ficará na posição 4 do Grupo B. Todas as demais equipes dependerão do sorteio.

Pelos critérios da Fifa, nenhum grupo terá mais de uma equipe da mesma confederação. A exceção são os clubes da Uefa, já que há 12 representantes europeus e apenas oito grupos. Ainda assim, pelas regras do sorteio do Mundial de Clubes 2025, times do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos.

Assim, é certo que Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, River Plate e Boca Juniors estarão em grupos diferentes. E também é certo que o alvinegro carioca terá que encarar dois europeus: um dos cabeças de chave e outro do pote 2.