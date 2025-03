A temporada 2024/25 do Nottingham Forest tem chamado a atenção na Europa e no mundo pelas ótimas campanhas tanto na Premier League quanto na Copa da Inglaterra. Com 54 pontos no Campeonato Inglês, a equipe do brasileiro Morato ocupa a 3ª colocação, atrás apenas do líder Liverpool, com 70, e do Arsenal, com 58. Já na FA Cup, como é conhecida a Copa da Inglaterra, o Forest está classificado para as quartas de final e enfrenta o Brighton no próximo dia 29.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em seu primeiro ano na Terra da Rainha, o zagueiro, ex-São Paulo, fala sobre a temporada e o envolvimento da cidade de Nottingham, que tem cerca de 300 mil habitantes, em apoio à equipe. Em casa, o Forest não é derrotado desde o dia 10 de novembro de 2024, quando foi superado pelo Newcastle por 3 a 1. De lá para cá foram oito vitórias e dois empates entre jogos das duas competições no City Ground, que incluíram duelos contra equipes como o Manchester City e o Liverpool.

continua após a publicidade

- Estou muito feliz por viver isso logo na minha primeira temporada aqui. A cidade é apaixonada pelo clube e está totalmente mobilizada por tudo o que tem sido feito pela nossa equipe”, revela Morato. “O objetivo inicial era a permanência na Premier League, mas a cada rodada o time foi mostrando que poderia lutar por metas mais ambiciosas - disse o zagueiro de 23 anos, contratado em agosto junto ao Benfica, por 17 milhões de euros.

Para confirmar o grande ano, o Forest segue na disputa por uma vaga na Champions League, feito que o clube não consegue há 45 anos. Nesta temporada, pelo coeficiente da UEFA, os cinco primeiros colocados da Premier League devem ficar com as vagas continentais.

continua após a publicidade

Nas últimas 20 temporadas, a pontuação média necessária para conseguir classificação para a Champions League foi de 63,4 pontos, considerando que apenas o G4 obteve vagas no período. Com 54 pontos, a equipe de Morato terá mais nove rodadas, ou seja, 27 pontos em disputa, para se manter no G5 e atingir o objetivo.

Além disso, o Nottingham Forest segue na disputa da Copa da Inglaterra. A equipe disputará as quartas de final em jogo único no próximo dia 29, contra o Brighton. A última vez que o clube chegou à semifinal da FA Cup foi na temporada 1990/91, há 34 anos, quando terminou como vice-campeão da competição, perdendo a decisão contra o Tottenham, em Wembley, de virada na prorrogação. Na ocasião, o jogo reuniu figuras lendárias do futebol inglês, como o volante Roy Keane e o técnico Brian Clough, pelo Forest, e o meia Paul Gascoigne e o atacante Gary Lineker, pelos Spurs.

- Temos consciência do tamanho e da importância dessa temporada para o clube. E esse grupo quer fazer história aqui em Nottingham. Temos feito grandes jogos, como a vitória que tivemos contra o Manchester City e a classificação para as quartas da FA Cup - finalizou Morato, que soma 22 jogos pelo clube, com 15 vitórias, 4 empates e apenas três derrotas quando esteve em campo.