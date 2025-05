Morato confia em retrospecto contra ‘Big Six’ para levar Forest à Champions

O Nottingham Forest confia no retrospecto positivo contra clubes do "Big Six" para voltar à Champions League após 44 anos. Neste domingo (25), a equipe encara o Chelsea, pela 38ª rodada da Premier League, em um confronto direto por vaga na Liga dos Campeões.

No elenco comandado por Nuno Espírito Santo, Morato é um dos quatro brasileiros que sonham com a principal competição europeia na próxima temporada. O defensor com passagens por São Paulo e Benfica não esconde a motivação para o último jogo do Campeonato Inglês.

- É inevitável não lembrar dos belos jogos que fizemos contra os grandes na temporada. Isso nos traz confiança para esta rodada final. Temos ciência que vai ser muito duro, mas confiamos no ambiente do City Ground, com o torcedor do nosso lado, para fazer mais um grande jogo.

Atualmente, o Nottingham Forest ocupa a 7ª colocação e está garantindo uma vaga na próxima edição da Conference League. Por outro lado, o Chelsea ocupa a 5ª colocação com apenas um ponto de vantagem sobre a equipe de Morato. Além de vencer seu confronto, o clube precisa torcer por um tropeço do Aston Villa ou Newcastle.

- Estamos todos muito felizes por tudo o que estamos fazendo, e eu especialmente, por ser meu primeiro ano aqui, em uma temporada tão especial para o clube. Mas não estamos satisfeitos. Vamos nos concentrar e jogar pelas outras vagas na Europa. O time e a torcida merecem.

Em 11 jogos contra o chamado "Big Six", o Forest conquistou seis vitórias, teve três empates e sofreu apenas duas derrotas na Premier League. No turno inicial, a equipe de Morato chegou a arrancar um empate do Chelsea, no Stamford Bridge.

- Nossa equipe tem uma forma de jogar que os grandes têm tido dificuldade de enfrentar, pois ao mesmo tempo que nosso sistema defensivo é bastante sólido, nossa transição é muito rápida. Quando abrimos o placar, é muito difícil nos superar. São jogos estratégicos que nos acostumamos a jogar.

Além de Morato, o Nottingham Forest conta com Murillo, Carlos Miguel e Danilo e disputa apenas a 6ª edição da Premier League, fundada em 1992. Na temporada passada, o clube lutou contra o rebaixamento, mas virou a chave na atual temporada em busca de sonhos mais altos.