Joia da Espanha, Lamine Yamal revela por que é fã de músicas brasileiras

Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 21:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Craque da Espanha na Eurocopa, o jovem Lamine Yamal, chamou atenção pela referência à músicas brasileiras nos últimos dias. Antes do duelo contra a França, o jogador publicou um story no Instagram com o funk "Bumbum Granada". O atacante explicou o gosto musical.

- Sempre que vejo TikTok tem música brasileira. Eu e o Nico (Williams, atacante espanhol de 21 anos) também escutamos muito. Nós gostamos muito. Por isso sempre posto nos stories - comentou Yamal, ao "UOL".

Além do story com o funk dos MC's Zaac e Jerry, o atacante de 16 anos também já havia feito menção à uma música sertaneja. Na última semana, Yamal postou uma foto ao lado de Nico Williams com a legenda: "Eu quero tchu", referência à música de João Lucas e Marcelo.

Coincidência ou não, o funk antes de Espanha x França "deu sorte" ao jogador, que marcou um golaço aos 21 minutos. O gol ajudou a equipe espanhola na vitória sobre 2 a 1, que classificou o time de Luis de la Fuente para a final da Eurocopa, no próximo domingo (14).