- Estamos com Jenni e com todas as jogadoras até o fim. Cremos que a melhor maneira de ajudá-las é estar com elas, mas acredito que, como máxima responsável, minha decisão de não convocá-la era necessária por ser a melhor para protegê-la. Já tenho cinco anos trabalhando com Jenni e coincidi com ela enquanto jogadora, então sigo contando com ela - afirmou a comandante.