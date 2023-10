Com a vitória, o Bayer Leverkusen permanece na liderança do grupo, com nove pontos conquistados em três partidas, com 100% de aproveitamento na Liga Europa. A equipe comandada por Xabi Alonso vive um grande momento na temporada e emenda seis triunfos consecutivos, somando todas as competições. Apesar da derrota, o Qarabag é o vice-líder da chave, com seis pontos conquistados em três rodadas.